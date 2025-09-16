BIST 11.183
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Takımımızı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında yaşanan gülümseten diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. 

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbolcularla tek tek tokalaşarak kısa sohbetlerde bulundu. 

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. 

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, diyaloğun diğer oyuncuların da tebessümüne neden olduğu görüldü. 

"ADEM, HOW ARE YOU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcumuz arasında yaşanan diyalog;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ooo Adem, how are you?

Adem Bona: İyiyim abi, sen nasılsın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ooo bak Türkçeyi de kaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

NEXT Sosyal hesabı üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol şampiyonasında gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı ile bir araya geldiğini açıkladı. 

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün A Millî Basketbol Takımımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir millî takım izledik.

Ülkemizi Avrupa’da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık.

Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum.

