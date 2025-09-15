BIST 10.835
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler

Aylarca konuşulan, tartışılan kurultay davası bugün görüldü. Herkes karar çıkmasını bekledi ama beklenen olmadı ve duruşma Ekim ayına ertelendi. Gazeteci Barış Yarkadaş mahkemenin kararını 'yanlış' olarak yorumladı ve "Türkiye'nin gündemini meşgul eden davada hakimin erteleme yapması bu davanın ciddiyetine gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay iptali davası ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini ise reddetti. Kurultay davasının sonraki duruşması 24 Ekim Cuma günü görülecek.

Gazeteci Barış Yarkadaş, mahkemenin kararı için 'yanlış bir karar' yorumunda bulundu ve bugün kararın verilmesi gerektiğini söyledi. Yarkadaş şunları kaydetti:

"Yanlış bir karar. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran karar. Bu duruşmanın sürekli ertelenmesi doğru değil. Eğer mahkeme erteleyecekse mahkeme cumaya da verebilirdi, pazartesiye de verebilirdi.

-Türkiye'nin gündemini meşgul eden davada hakimin neredeyse iki aylık erteleme yapması bu davanın ciddiyetine gölge düşürmüştür.

Burada hakim beyin bu davayı ertelemesi ve uzatması yargıya gölge düşürmüştür. Bugün bir karar vermeliydi hakim."

