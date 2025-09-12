BIST 10.306
DOLAR 41,37
EURO 48,47
ALTIN 4.855,13
YEREL

Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü

Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak, müdahalede bulundu.

Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...
Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Herkesle baş edeceğim!
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Herkesle baş edeceğim!
Çorum'da tır şoförü aracında ölü bulundu...
Çorum'da tır şoförü aracında ölü bulundu...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
Kayseri'de can pazarı! 2 Ölü, 3 yaralı...
Kayseri'de can pazarı! 2 Ölü, 3 yaralı...
Ankara'da yaşlı kadını yaya geçidinde yumruklayan sürücü tutuklandı
Ankara'da yaşlı kadını yaya geçidinde yumruklayan sürücü tutuklandı
Şişli'de çevreyi kirletenlere kallavi ceza! 586 kişiye yaklaşık 3 milyon TL ceza kesildi...
Şişli'de çevreyi kirletenlere kallavi ceza! 586 kişiye yaklaşık 3 milyon TL ceza kesildi...
Aydın'da korkunç kaza! Midibüse çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'da korkunç kaza! Midibüse çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Tunus'ta küresel sumud filosuna yeni saldırı düzenlendi
Tunus'ta küresel sumud filosuna yeni saldırı düzenlendi