Sinan Burhan kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler

Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğü yaptığı programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.