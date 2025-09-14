Kızılcık Şerbeti'nin senaristinden dizisi hakkında skandal savunma: "Eskortluktan keyif alıyor, bunu yapan arkadaşlarım vardı"

Kızılcık Şerbeti dizisinin 104. bölümü büyük tepki çekti. Nursema’nın kocası Firaz ile Fatih’in eşi Doğa arasında yasak aşk olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın dahil birçok izleyiciyi senaryoya tepki gösterdi. Kızılcık Şerbeti senaryosu, 'Çıplak' dizisinin de senaristi olan Merve Göntem tarafından kaleme alınıyor. Göntem'in 'Eskortluğu savunan açıklamaları' da şimdilerde sosyal medyada gündem olmuş durumda. İşte ahlaki yozlaşmayı normalleştiren o açıklamalar.

Geçtiğimiz yıl, son dönemin en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan senarist Merve Göntem'in bir sosyal medya yayınında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

2020 yılında bir dijital bir yayın platformunda yayınlanmaya başlayan dizinin de senaristi olan Göntem ahlaki yozlaşmaya zemin hazırlayan ifadeler kullandı.

ÇIPLAK DİZİSİ'NDEKİ EYLÜL KARAKTERİNİ ANLATTI

Katıldığı yayında, senaristi olduğu Çıplak dizisindeki kadın karakterlerden bahseden ünlü isim, özellikle Eylül'ün hikayesinden bahsederken herkesi şoke etti.

Dizide Eylül karakteri Galler'e gidebilmek için eskortluk yapan bir kadın olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

"ESKORTLUKTAN RAHATSIZLIK DUYMUYOR"

İşte Merve Göntem'in sosyal medyada gündem olan Eylül karakteriyle ilgili o açıklamaları:

"Yaşadığı varoş mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Para karşılığında .eks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Bundan keyif alıyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine."

KENDİ LİSESİNDE DE BÖYLE KIZLAR VARMIŞ

Göntem kendisine Twitter'dan Eylül gibi bir sürü kızın yazdığını ifade etti.

"Bana yazan 2000 doğumlu kızlar gibi bir şekilde bu ülkeden kurtulmak isteyen bir kız. Ona bu motivasyonu veren ülke şartları, bu atmosfer bu karanlık içinde kendince birtakım eğlenceli bir şey yaratmaya çalışması daha çok keşke konuşulsa."

Ünlü senarist kız lisesinde okurken de bazı arkadaşlarının para karşılığı .eks yaptığını açıkladı.

"Ben kız lisesi mezunuyum, benim lisemde para karşılığı .eks yapan kızlar vardı ve biz onlara eskort demiyorduk. Çok normal geliyordu bize. Eylül'ü yazarken onlardan çok etkilendim ve beslendim. Ya da üniversitelerde yurtlarda kalan, şehir dışından İstanbul'a okumaya gelip burda birtakım gece kulüplerine gidebilmek için bunu yapan o kadar çok genç kız var ki. Buradaki genç kızlar o kadar çok şeyden bıktı ki, giydikleri etek boyuna karışılmasından bıktılar, onlar için birisiyle para karşılığı .eks yapmak ne ki, dünyada o kadar fazla kötülük var ki. Yaşadığımız sertlik içinde light kalıyor. Karanlık içinde kız kendi eğlencesini yaratmış."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yeni neslin ahlak anlayışını bozmaya yönelik bu açıklamalara X'de tepki yağdı.

Eskortluk yapmayı normalleştiren bu sözler üzerine senaristin Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılması bile talep edildi.

ŞOKE EDEN İHANET İZLEYİCİYİ DİZİDEN SOĞUTTU

Zira dizinin yeni sezonunun ilk bölümü de izleyicilerin tepkisini çekmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin 104. bölümünde Nursema’nın kocası Firaz ile Fatih’in eşi Doğa arasında yasak aşk olduğu ortaya çıkmıştı.

Bölümün finalinde yer alan mesajlaşma sahnesi, karakterler arasındaki ilişkinin gün yüzüne çıkmasına yol açmıştı.

“Reyting uğruna böyle bir senaryo yazılmasına gerek yoktu” şeklinde yorumlar yapılırken bir kullanıcı ise “Bu ilişki dizinin tüm dengesini bozdu, artık izlemem” ifadesini kullandı.