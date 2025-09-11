Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Türkiye güne yeni bir operasyon haberiyle uyandı. Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verirken, TMSF tarafından holding bünyesindeki şirketlere de el konuldu.
Habertürk de el konulan şirketler arasında bulunurken, durumu canlı yayında öğrenen sunucu Mesut Yar, "Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim" dedi.