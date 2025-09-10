BIST 10.493
Ankara'da yaşlı kadını yaya geçidinde yumruklayan sürücü tutuklandı

Ankara'da yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bir kadının yaya yolunda darbedilmesine ilişkin, kadına kalkan elleri durdurmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçmek isteyen kadın, aracın hızla gelmesine sinirlendi ve söylendi. Aracın sürücüsü aracı durdurdu ve yaya geçidinden geçmekte olan başka bir yaşlı kadına saldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Ankara'da Strazburg Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'nin bir araçtan inen 2 kişi tarafından darbedildiğini hatırlattı.

Baba oğul oldukları tespit edilen A.A. ve B.C.A'nın yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız."

