Mahmut Tanal, provokasyona devam ediyor! Şimdi de polisleri açıkça kameraya aldı

CHP’de kayyum krizi sürerken, mahkemenin Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamasının ardından il başkanlığı binası önünde gerginlikler yaşandı. Polis ekipleri bina içine girerek güvenlik önlemi alırken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da cep telefonuyla polisleri görüntüledi.

CHP’de son günlerde yaşanan kayyum krizi, İl Başkanlığı binası önünde yaşanan hareketlilik ile devam ediyor. Mahkeme kararı ile Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması sonrası partililer ile güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşanıyor. 

Son olarak il binası içerisine giren polis ekipleri bina içerisinde güvenliği sağlarken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, telefonunun kamerasıyla binanın içerisine girerek, polislerin yüzünü de açıkça videoya alıp adeta taciz etti.

İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
Murat Kekilli, Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmadı! Sahnede seslendirdiği ''Yıkılasın İsrail'' şarkısıyla büyük ses getirdi
Edirne'de trafik kazası! 1 kişi yaralandı...
İstanbul'da trafik çilesi! Haftanın ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor
Tunus'ta Gazze'ye yardım filosunun ana teknesine dronlu saldırı
Gürsel Tekin CHP'li yöneticilerle konuşurken masaya yumruğunu vurdu
İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları'ndan anlamlı Gazze etkinliği
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Mahmut Tanal önce halkı polise karşı kışkırttı, sonra yardım etti
CHP binasında Gürsel Tekin'i aradı bulunca masayı yumrukladı : 5 bin polisle gelinir mi?
Togg yeni modeli T10F Münih’teki IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıtıldı
