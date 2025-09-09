BIST 10.449
DOLAR 41,27
EURO 48,63
ALTIN 4.850,07
POLİTİKA

Gürsel Tekin CHP'li yöneticilerle konuşurken masaya yumruğunu vurdu

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl binasında CHP yöneticilerine partide haksızlığa uğradığını anlatırken masaya yumruk attığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile il binasında görüştü. Gürsel Tekin konuşma esnasında uğradığı haksızlıkları anlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin elini masaya vurdu ve “Ben Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide.” dedi.

Aytekin'in "mevzumuz bu değil" sözlerine Tekin, "mevzumuz bu" karşılığını verdi.

