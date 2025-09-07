Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
CHP Kongresi davası kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı; Çelik kararın tanınmadığını belirterek partilileri il binası önüne çağırdı. Bölgede yaşanan gerginlikte CHP’li vekil Ali Mahir Başarır’ın bir polisi kolundan çekerek bağırması sosyal medyada tepki topladı.
CHP Kongresi davasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı. Kararı tanımadığını duyuran Çelik, partilileri İl Binası önüne çağırdı.
BAŞARIR'DAN SKANDAL HAREKET
CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, bölgede görevini yapan bir polisin kolundan çekip "Buraya gel dedim." diyerek bağırdı. Görüntüler sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.