BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
MEDYA

Fikret Bila’dan çarpıcı yorum: “CHP tarihinde görülmemiş bir durum”

Gazeteci Fikret Bila, Halk TV canlı yayınında gündeme bomba gibi düşen CHP delegelerinin rüşvetle oy verdiği iddiasını değerlendirdi. CHP tarihinde benzeri görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Bila, söz konusu iddianın vahim olduğuna dikkat çekti.

Deneyimli gazeteci, sürecin yargı tarafından netleştirilmesi gerektiğini belirterek, tartışmanın yalnızca siyasi kulislerde değil hukuki zeminde de sonuçlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Bila, “Dolayısıyla bunun doğru olmadığının belgeleriyle, kanıtlarıyla mahkemeye sunulması ve mahkemenin de bunları karara bağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP delegelerinin para aldığı ve oylarını parayla sattıkları yönündeki iddialara değinen Bila, bunun partinin tarihinde görülmemiş bir durum olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ülkenin Enerji Bakanı "200 yıllık kârı Türkiye alacak" dedi!
Ülkenin Enerji Bakanı "200 yıllık kârı Türkiye alacak" dedi!
Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da depremzede aileye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da depremzede aileye ziyaret
Çankırı'dan Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek
Çankırı'dan Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek