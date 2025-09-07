Fikret Bila’dan çarpıcı yorum: “CHP tarihinde görülmemiş bir durum”

Gazeteci Fikret Bila, Halk TV canlı yayınında gündeme bomba gibi düşen CHP delegelerinin rüşvetle oy verdiği iddiasını değerlendirdi. CHP tarihinde benzeri görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Bila, söz konusu iddianın vahim olduğuna dikkat çekti.

Deneyimli gazeteci, sürecin yargı tarafından netleştirilmesi gerektiğini belirterek, tartışmanın yalnızca siyasi kulislerde değil hukuki zeminde de sonuçlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Bila, “Dolayısıyla bunun doğru olmadığının belgeleriyle, kanıtlarıyla mahkemeye sunulması ve mahkemenin de bunları karara bağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP delegelerinin para aldığı ve oylarını parayla sattıkları yönündeki iddialara değinen Bila, bunun partinin tarihinde görülmemiş bir durum olduğunu söyledi.