Gürsel Tekin'i hedef aldılar Barış Yarkadaş iddialar için 'evlere şenlik' dedi

Gazeteci Barış Yarkadaş, mahkeme kararıyla CHP il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin hakkında muhalif yazarlar tarafından atılan ortaya atılan iddiaları "palavra" olarak niteledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak ataması CHP yönetimine yakın yazarları çılgına çevirdi.

Gürsel Tekin'in hedef alınmasına tepki gösteren gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Muhalif yazarlar “Gürsel Tekin’in malvarlığı” yalanını nasıl yaydılar! İzleyince çok güleceksiniz… Hele bir de “CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, Başsavcı Akın Gürlek’le görüştü” palavrası var ki; evlere şenlik… “Tekin’in Yargıtay’da dosyası kayboldu” yalanına ise zekanıza hakaret olur diye girmiyorum bile…" dedi.

