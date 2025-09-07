CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından il binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı, bazı yollar trafiğe kapatıldı ve binaya giriş-çıkışlar durduruldu. Gürsel Tekin’in yarın binaya gideceğini açıklamasının ardından yaşanan gelişmelerde, Özgür Çelik’in partililerle görüşmesinin ardından binaya girdiği, 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından bu akşam il başkanlığı binası önünde sıcak saatler yaşanıyor.

CHP İSTANBUL BİNASINA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.

CHP İSTANBUL İL BİNASINA NE OLUYOR?

tv100 Muhabiri Kadir Yüksel, il başkanlığı önünde yaşanan gelişmeleri şu ifadeler ile aktardı; “İstanbul Valiliği 3 gün süreyle 6 ilçede gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu. Bu karar yayınlandığından itibaren olağanüstü bir güvenlik önlemi alındı. Özellikle CHP İstanbul İl başkanlığı binası etrafında şu anda. Hem çevik kuvvet ekipleri hem de İstanbul emniyetinin tüm personeli an itibariyle teyakkuz halinde.

CHP Gençlik kollarının yaptığı bir çağrısı vardı. Şu anda polis barikatların olduğunu görüyoruz. Olağanüstü önlemler var. Trafik kesilmiş durumda.

1 kişinin gözaltına alındığı haberini bizde aldık. Ama ilerleyen saatlerde tansiyon artarsa gözaltı sayısı artabilir.”