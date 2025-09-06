BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
YEREL

Ankara'da bardaktan boşalırcasına yağış etkili oldu! Su baskını yaşandı

Ankara'nın bazı bölgelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olmaya başladı. Günlerdir beklenen yağışın gelişiyle birlikte cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6 Eylül Cumartesi günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

SU BASKININA DİKKAT!

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Özellikle trafikte olan sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, açık alanlarda bulunan vatandaşların da gerekli önlemleri alması istendi.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Yağışların akşam saatlerine doğru etkisini azaltması bekleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Yarkadaş'tan Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! Meğer böyle milletvekili olmuş
Barış Yarkadaş'tan Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! Meğer böyle milletvekili olmuş
Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...
Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...
Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin 'aslan arkadaşlarım' videosuyla duyurdu : Göreve başladık
Gürsel Tekin 'aslan arkadaşlarım' videosuyla duyurdu : Göreve başladık
15 yaşındaki Hilal'i öldürmüştü! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dehşette yeni görüntü
15 yaşındaki Hilal'i öldürmüştü! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dehşette yeni görüntü
Barış Yarkadaş duyurdu: Gürsel Tekin ile birlikte İl Başkanlığı binasına gidecekler...
Barış Yarkadaş duyurdu: Gürsel Tekin ile birlikte İl Başkanlığı binasına gidecekler...
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?
Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı
Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı