Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...

Survivor All Star 2025'e diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Survivor Almeda, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını sosyal medyadan resmen açıkladı. Gözyaşlarıyla açıklama yapan Survivor Almeda, bomba iddialarda bulundu.

Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda Baylan, gözyaşları içerisinde video çekti.

Önce eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, daha sonra nedenlerini açıkladı. Gözyaşları içerisinde video çeken Almeda, aslında Survivor öncesi bu kararı verdiklerini açıkladı.

Ercan Baylan hakkında da bomba iddialarda bulunan Almeda, "Bilmediğiniz çok şey var. Neler neler duydum, ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben bunu hak etmedim. Benim gidip fan hesabıma yazıyor bunu." ifadelerini kullandı.

Almeda açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Bitmedi istekleri, ben Survivor öncesi boşanıyordum. Çıktım bir şans daha verdim ben ona. Ayrılıyorum, bence hayatımın en iyi kararını veriyorum. Ben de istemezdim yuvamı yıkmak. Şu an duyduklarım ve öğrendiklerim beni daha da sinir etti. 18 Eylül'de boşanacağım.

ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

1999 yılında Osmaniye'de doğan Almeda Baylan, özellikle yüzme ve dalış sporlarına olan ilgisiyle biliniyor. Çocukluğundan itibaren su sporlarıyla ilgilenen Almeda Baylan, Survivor'a katılmadan önce yüzme antrenörlüğü yapıyordu. Survivor Almeda'nın Instagram hesabında 175 binden fazla takipçisi bulunuyor.