BIST 10.829
DOLAR 41,25
EURO 48,19
ALTIN 4.716,17
YEREL

15 yaşındaki Hilal'i öldürmüştü! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dehşette yeni görüntü

Boğaziçi Üniversitesi'nde, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurduktan sonra intihar eden kişinin cinayet günü kampüse otomobiliyle girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği güvenliğe doğru yanaştığı ve konuştuktan sonra kampüse girdiği görülüyor.

Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Yarkadaş duyurdu: Gürsel Tekin ile birlikte İl Başkanlığı binasına gidecekler...
Barış Yarkadaş duyurdu: Gürsel Tekin ile birlikte İl Başkanlığı binasına gidecekler...
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?
Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı
Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı
Aydın'da kaybolan Hayriye nine bulundu! Kurtulmasına öyle bir şey vesile oldu ki...
Aydın'da kaybolan Hayriye nine bulundu! Kurtulmasına öyle bir şey vesile oldu ki...
Kırmızı et çektirip kıyma alana sakatatlı kıyma veriyorlar inanılmaz düzenek
Kırmızı et çektirip kıyma alana sakatatlı kıyma veriyorlar inanılmaz düzenek
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kalpte ritim sorunlarına yeni çözüm
Kalpte ritim sorunlarına yeni çözüm
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum: "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz"
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum: "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz"
Plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir?
Plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir?
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"
Barış Yarkadaş’tan CHP Yönetimine Sert Eleştiri: “Partiyi Yönetemiyorsun”
Barış Yarkadaş’tan CHP Yönetimine Sert Eleştiri: “Partiyi Yönetemiyorsun”