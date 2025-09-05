15 yaşındaki Hilal'i öldürmüştü! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dehşette yeni görüntü
Boğaziçi Üniversitesi'nde, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurduktan sonra intihar eden kişinin cinayet günü kampüse otomobiliyle girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği güvenliğe doğru yanaştığı ve konuştuktan sonra kampüse girdiği görülüyor.
Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.