15 yaşındaki Hilal'i öldürmüştü! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dehşette yeni görüntü

Barış Yarkadaş duyurdu: Gürsel Tekin ile birlikte İl Başkanlığı binasına gidecekler...

Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?

Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı

Aydın'da kaybolan Hayriye nine bulundu! Kurtulmasına öyle bir şey vesile oldu ki...

Kırmızı et çektirip kıyma alana sakatatlı kıyma veriyorlar inanılmaz düzenek

Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kalpte ritim sorunlarına yeni çözüm

Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum: "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz"

Plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir?

Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"

Barış Yarkadaş’tan CHP Yönetimine Sert Eleştiri: “Partiyi Yönetemiyorsun”