Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?

CHP’den ihraç edildiği açıklanan Gürsel Tekin’e henüz resmi tebligat yapılmadığı, parti tüzüğü gereği yazılı savunmasının istendiği ve bunun için 15 gün süresi bulunduğu belirtildi. Tekin, önümüzdeki günlerde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından ihraç edilen Gürsel Tekin'le ilgili süreç belirsizliğini koruyor. Özgür Özel’in "ihraç edildi" açıklamasına rağmen Tekin’e henüz resmi bir tebligat ulaşmadığı öğrenildi. 15 gün içinde savunma vermesi beklenen Tekin, önümüzdeki günlerde hem Özel hem de Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmayı planladığını açıkladı.

Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü’nün aktardığı bilgilere göre, parti tüzüğü gereği bir üyenin savunması alınmadan ihraç edilmesi tüzüğe aykırı. Bu nedenle Gürsel Tekin’den yazılı savunma talep edildiği öğrenildi. Tekin’in savunmasını vermesi için 15 günlük süresi bulunuyor.

GÜRSEL TEKİN EKOL TV'YE KONUŞTU!

Görgülü, yayından önce Gürsel Tekin’le yaptığı görüşmede "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Bana tebligat ulaşacak ki ben de ona göre savunma yapacağım" dediğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Öte yandan Gürsel Tekin, bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’le henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde her iki isimle de randevu talep edeceğini ve görüşme gerçekleştirmeyi planladığını açıklayan Tekin, "En kısa süre içerisinde randevu talep edeceğim. Görüşürüm tabii ki niye görüşmeyeyim benim genel başkanım. Kemal Bey’le de Ankara’ya gittiğimde randevu talep edeceğim görüşeceğim" diye konuştu.

