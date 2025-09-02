Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu
Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından “A childhood dream has come true'' ("Çocukluk hayalim gerçek oldu.) notuyla video paylaştı.
Fenerbahçe, Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu resmen duyurmasının ardından 26 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesaplarından A childhood dream has come true'' ("Çocukluk hayalim gerçek oldu.) notuyla paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.