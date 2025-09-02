BIST 11.280
DOLAR 41,14
EURO 48,19
ALTIN 4.614,32
SPOR

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada viral oldu

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından “A childhood dream has come true'' ("Çocukluk hayalim gerçek oldu.) notuyla video paylaştı.

Fenerbahçe, Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu resmen duyurmasının ardından 26 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesaplarından A childhood dream has come true'' ("Çocukluk hayalim gerçek oldu.) notuyla paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Erken menopoz vakaları artıyor! Erken menopoz belirtileri neler?
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’ın iddialarına yanıt
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan: '5,5 milyon TL para istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan: '5,5 milyon TL para istedi'
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı