BIST 11.280
DOLAR 41,11
EURO 48,18
ALTIN 4.587,46
GÜNCEL

Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, ilk seferin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildiren Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Bugün ilk sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

İlk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını kaydeden Uraloğlu, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Tuğçe Kandemir'e nazar değdi! Ayakabısı elbisesine takılınca...
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan: '5,5 milyon TL para istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan: '5,5 milyon TL para istedi'
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi
Meme kanseri tedavisinde altın standart: DIEP yöntemi
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a indi! İşte ilk açıklaması
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a indi! İşte ilk açıklaması
Veli Ağbaba’dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması
Veli Ağbaba’dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması
Siirt’te HES projesine halktan tepki
Siirt’te HES projesine halktan tepki
Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! Mobil internet hızı en az 10 kat artacak
Türkiye'nin 5G'ye geçeceği tarih belli oldu! Mobil internet hızı en az 10 kat artacak
Giresunlu yaşlı kadın umudunu kaybetmedi! 60 yaşında seracılık yapmaya başladı...
Giresunlu yaşlı kadın umudunu kaybetmedi! 60 yaşında seracılık yapmaya başladı...