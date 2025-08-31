Siirt’te HES projesine halktan tepki
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Beğendik’te yapılması planlanan HES projesi, halkın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, sürecin oldu bittiye getirildiğini ve bilgilendirme yapılmadığını savunurken, en büyük endişe nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalığın yaşam alanlarının yok olacağı yönünde.
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Beğendik’te yapılması planlanan HES projesi, bölge halkının tepkisine yol açtı.
Vatandaşlar, projenin oldu bittiye getirildiğini, halkın katılımının kısıtlandığını ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığını savundu.
İtirazların başında ise nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kırmızı benekli alabalığın yaşam alanlarının yok olacağı endişesi geliyor.