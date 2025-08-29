BIST 11.367
DOLAR 41,15
EURO 48,03
ALTIN 4.515,18
YEREL

Tekirdağ'da kuraklık dehşete düşürdü! Su seviyesi düşünce...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.

Gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu, kıyıya vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'i silahla öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'i silahla öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi
Tır gişelere ve jandarma aracına çarptı! Çekmeköy'deki kaza böyle görüntülendi
Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu