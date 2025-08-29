Tekirdağ'da kuraklık dehşete düşürdü! Su seviyesi düşünce...
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.
Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.
Gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu, kıyıya vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.