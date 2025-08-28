BIST 11.409
DOLAR 41,04
EURO 48,01
ALTIN 4.491,57
YEREL

Mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 18 Ağustos'ta Adana'da bir özel hastanede mide fıtığı ameliyatı geçirdi.

İki gün sonra taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos'ta evde fenalaşınca yakınları tarafından ameliyatının yapıldığı hastaneye götürüldü.

Burada tıbbi müdahalede bulunulan Bulut, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin onayı sonrası tekrar ameliyata alınan Bulut, dün hayatını kaybetti.

Bulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Otopsi işlemlerinin ardından Çiğdem Bulut'un cenazesi, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

- "Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük"

Üvey ağabey Mehmet Tumur (45), gazetecilere, polis merkezine gidip ameliyatı yapan doktor ile özel hastaneden şikayetçi olduklarını söyledi.

Kardeşinin durumunun ameliyattan sonra kötüleştiğini dile getiren Tumur, "Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatıyla ilgili olmadığını söyledi." dedi.

Tumur, yeniden özel hastaneye götürdükleri kardeşinin, aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyhan Devlet Hastanesi'nde ameliyata girmeden önce doktorlar, kardeşimin yaşama şansının yüzde 1-2 olduğunu söylediler. 'Bize geldiğinde tansiyonu 6'ya 3'tü. Bu, durumun kötü olduğu anlamına geliyor' dediler. Ameliyat için imzamızı verdik. Kardeşimin diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış, bundan kaynaklı da mide çürümüş, akciğerleri sönmüş. Akciğerleri tekrar aktif etmek için iki tarafa da tüp takmışlar. Onlar gerekeni yaptılar ve bize de gereken bilgiyi verdiler."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Sinop'ta balıkçılar heyecanlı! "Vira bismillah" demek için gün sayıyorlar...
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Fethullah Gülen ölünce gizli arşivine girdiler! Nedim Şener paylaştı ifşa edilen isimler
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...
TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj
TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj
Feribotta korkunç olay! Genç kadın intihar etti
Feribotta korkunç olay! Genç kadın intihar etti
Şanlıurfa domatesini kuraklık ve aşırı sıcaklar vurdu! Üretim oranı düştü...
Şanlıurfa domatesini kuraklık ve aşırı sıcaklar vurdu! Üretim oranı düştü...