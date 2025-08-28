BIST 11.359
DOLAR 41,05
EURO 47,96
ALTIN 4.480,80
GÜNCEL

İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar sonucu İstanbul'un Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, 847 bin 600 uyuşturucu hap ile 290 kilogram ham maddenin ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Vali'mizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanı'mızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz, sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.


Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...
TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj
TV100 canlı yayınındayken gazeteciye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesaj
Feribotta korkunç olay! Genç kadın intihar etti
Feribotta korkunç olay! Genç kadın intihar etti
Şanlıurfa domatesini kuraklık ve aşırı sıcaklar vurdu! Üretim oranı düştü...
Şanlıurfa domatesini kuraklık ve aşırı sıcaklar vurdu! Üretim oranı düştü...
Rus yüzücünün oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı
Rus yüzücünün oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı
Levent Gültekin'den CHP'li isme tepki: Tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş
Levent Gültekin'den CHP'li isme tepki: Tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun
Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun