BIST 11.530
DOLAR 41,04
EURO 47,71
ALTIN 4.453,48
MEDYA

Levent Gültekin'den CHP'li isme tepki: Tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş

CHP'li Bülent Tezcan'ın aile üyelerini Kuşadası Belediyesi'nde iş yerleştirdiği iddia edildi. Duruma tepki gösteren yazar Levent Gültekin "Hiç mi utanmıyorsunuz? CHP'li belediyeler CHP'li siyasetçilerin çocuklarını işe alınca başkalarına yer kalmıyor." dedi.

Yazar Levent Gültekin, CHP'li Bülent Tezcan'a tepki gösterdi. "Bülent Tezcan kendisi beş dönemdir milletvekili. O kadar bulunmaz büyük hint kumaşı ki yerini kimseye bırakamayacak kadar önemli işler yapıyor." ifadelerini kullanan Gültekin şunları kaydetti:

Yetmiyor kızını, oğlunu, damadını CHP'li belediyede işe yerleştiriyor. Sonra bunu belediye başkanına soruyorlar liyakatla aldık diyor. Kuşadası'nda başka mimar mı yoktu. Bunu Kuşadası'nda herkes biliyor.

"Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım soru sordu Tezcan'a. 'Eşiniz Ataşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışıyor mu?' diye. Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş.

Hiç mi utanmıyorsunuz? CHP'li belediyeler CHP'li siyasetçilerin çocuklarını işe alınca başkalarına yer kalmıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Hastaya 'teşhirci' diyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun
Tom Barrack’tan gazetecilere hakaret: Hayvanca davranmayın medeni olun
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 2 kişi öldü! Kaza anı ortaya çıktı
Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 2 kişi öldü! Kaza anı ortaya çıktı
Datça'da ilginç anlar! Sahilde dinlenen foka ilgi büyük
Datça'da ilginç anlar! Sahilde dinlenen foka ilgi büyük
Lokantada korku dolu anlar! Boğazına yiyecek kaçan müşteri nefessiz kaldı
Lokantada korku dolu anlar! Boğazına yiyecek kaçan müşteri nefessiz kaldı
Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi ağır yaralandı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
Seda Sayan'dan takipçilerini uyardı! 'Ne olur dikkat edin'
Seda Sayan'dan takipçilerini uyardı! 'Ne olur dikkat edin'
Ankara'da trafikte sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da trafikte sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldıran 4 kişi yakalandı