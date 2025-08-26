BIST 11.530
Datça'da ilginç anlar! Sahilde dinlenen foka ilgi büyük

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde dinlenen fok, vatandaşların ilgisini çekti.

Gerence mevkisinde denize giren vatandaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

Vatandaş ilgisi nedeniyle Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.

