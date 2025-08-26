BIST 11.522
Seda Sayan'dan takipçilerini uyardı! 'Ne olur dikkat edin'

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Instagram hesabından takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. '35 bin lira parasını almışlar' diyen ünlü şarkıcı konu hakkında bir video paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sayan, 3,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı sevenlerini uyaran sanatçı, konuyla ilgili bir video paylaştı.

Dolandırıcıların kendi adını kullandığını belirten Sayan, takipçilerinden para isteyenlere karşı dikkatli ve bilinçli olmalarını istedi.

''35 BİN LİRASINI ALMIŞLAR''

Ünlü şarkıcı, yayımladığı videoda; ''Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de biraz önce telefonu kapattım o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar. Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.

