Okan Bayülgen ve izleyici arasında dikkat çeken ekonomi diyaloğu

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Edremit Kitap Fuarı’nda, ünlü sanatçı Okan Bayülgen, tiyatro ve sinema tutkusunu sevenleriyle paylaştı. “Tiyatro, Sinema ve Hayat” başlıklı söyleşide kendi yaşamından örnekler veren Bayülgen, sahne ve kamera arkasındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bayülgen günümüzde tiyatro ve sinema sektörünün durumunu değerlendirirken, 7EKF katılımcılarının sorularını yanıtlayarak samimi ve keyifli bir sohbet ortamı yarattı.

Bayülgen'in bir izleyici ile arasında geçen ekonomi diyaloğu ise dikkat çekti. İzleyicinin 'Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?' sorusu karşısında sessiz kalan Bayülgen, 'Niye durdunuz?' sorusuna ise 'Durdum çünkü apıştım kaldım sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim, sahnede kalakaldım' şeklinde yanıt verdi.