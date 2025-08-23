BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92
YEREL

Resmen suç makinası çıktı! 17 farklı suçtan aranan şahış kıskıvrak yakalandı

Kars'ta hakkında 17 farklı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 17 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.K. (24) Hapan mevkisinde yakalandı.

Aynı zamanda 169 bin 500 lira idari para cezası bulunduğu ve Aralık 2023'ten bu yana firari olduğu tespit edilen E.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa resmen kaynadı! Termometreler 55 dereyi gösterdi...
Şanlıurfa resmen kaynadı! Termometreler 55 dereyi gösterdi...
Az kalsın ölüyordu! Çocukların tehlikeli akım oyunu canından ediyordu...
Az kalsın ölüyordu! Çocukların tehlikeli akım oyunu canından ediyordu...
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım
Şişli'de eniştesini öldüren şüpheli yakalandı: Cinayet anı kamerada
Şişli'de eniştesini öldüren şüpheli yakalandı: Cinayet anı kamerada
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Antalya'da sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı
İzmir Körfezi perişan halde! Balık ölümleri yeniden başladı
TOGG'un sedan modeli gün sayıyor TOGG video paylaştı
TOGG'un sedan modeli gün sayıyor TOGG video paylaştı
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Son durumu nasıl, zanlının ilk ifadesine bakın
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Son durumu nasıl, zanlının ilk ifadesine bakın
Hırsız damdan girdi 38 bin lira çalıp kapıdan elini kolunu sallayarak kaçtı
Hırsız damdan girdi 38 bin lira çalıp kapıdan elini kolunu sallayarak kaçtı
Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak
Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti
Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti