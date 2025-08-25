BIST 11.487
DOLAR 41,00
EURO 48,01
ALTIN 4.439,59
EKONOMİ

Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti

Yeni haftaya altın fiyatları düşüşle başladı. Bu düşüşün sebebini İslam Memiş 'kar satışı' olarak açıkladı. İslam Memiş gümüşe dikkat çekti, borsanın da kazandıracağını söyledi.

İslam Memiş, takip ettikleri bant aralığının gram altında 4 bin 400-4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 305-3 bin 368 dolar aralığında dalgalanmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ancak bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda kar satışlarının gözlemlendiğini aktardı. Bugün yaşanan düşüşler de kar satışı kaynaklı.

Borsa yükselişine devam eder mi?
İslam Memiş borsada geçen hafta kırılan rekorun devam edeceği görüşünde. Kur korumalı mevduattan çıkanların borsaya yöneleceğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi:

- "Endeks vadeli yükselişler kaçınılmaz olacak. Uzun vadeli borsada yükseliş beklentimiz devam ediyor. Biraz daha kar satışı olabilir".
OCAKTAN BU YANA EN ÇOK NE KAZANDIRDI

İslam Memiş, Ocak ayından bu yana en çok kazandıran kazandıran emtiayı da açıkladı. 2025 yılının yıldızının gümüş olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar da bunun süreceğini belirtip, şu rakamları paylaştı:

-Ocak’tan bu yana ons altın yüzde 28,5 ons gümüş yüzde 34,6 getiri sağladı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım
Altın fiyatları bakın neden düşüyor! Bu rakamdan altın alınır mı uzmanı açıkladı
Altın fiyatları bakın neden düşüyor! Bu rakamdan altın alınır mı uzmanı açıkladı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda!
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda!
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! 4 şüpheli gözaltına alındı
Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi
Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...