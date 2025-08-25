Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti

Yeni haftaya altın fiyatları düşüşle başladı. Bu düşüşün sebebini İslam Memiş 'kar satışı' olarak açıkladı. İslam Memiş gümüşe dikkat çekti, borsanın da kazandıracağını söyledi.

İslam Memiş, takip ettikleri bant aralığının gram altında 4 bin 400-4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 305-3 bin 368 dolar aralığında dalgalanmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ancak bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda kar satışlarının gözlemlendiğini aktardı. Bugün yaşanan düşüşler de kar satışı kaynaklı.

Borsa yükselişine devam eder mi?

İslam Memiş borsada geçen hafta kırılan rekorun devam edeceği görüşünde. Kur korumalı mevduattan çıkanların borsaya yöneleceğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi:

- "Endeks vadeli yükselişler kaçınılmaz olacak. Uzun vadeli borsada yükseliş beklentimiz devam ediyor. Biraz daha kar satışı olabilir".