Az kalsın ölüyordu! Çocukların tehlikeli akım oyunu canından ediyordu...

İstanbul Esenyurt’ta kaydedildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. Görüntülerde, çocukların kendi aralarında tehlikeli bir akımı denedikleri ve bir çocuğun boynunun sıkılarak bayıltıldığı anlar yer aldı.

Esenyurt’ta kaydedildiği iddia edilen görüntülerde çocukların birbirlerinin boğazını sıkarak bayılttığı anlar yer aldı.

Paylaşımlarda, bir çocuğun arkadaşının boğazını uzun süre sıkarak nefessiz bıraktığı, ardından bayılan çocuğun yere düştüğü görüldü.

ÇOCUKLARIN CANINI TEHLİKEYE ATIYOR

Olay sırasında çevrede bulunanların gülerek izlediği anlar ise tepkilerin daha da artmasına yol açtı.

UZMANLARDAN AİLELERE UYARI

Sözde oyun olarak yayılan bu akımın çocukların hayatını ciddi şekilde riske attığı vurgulanıyor.

Uzmanlar ve yetkililer, ailelere çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlardan uzak tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

