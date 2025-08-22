BIST 11.332
DOLAR 41,01
EURO 47,66
ALTIN 4.386,53
GÜNCEL

Hırsız damdan girdi 38 bin lira çalıp kapıdan elini kolunu sallayarak kaçtı

ADANA merkez Seyhan ilçesinde bir eve tırmanarak girmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Hırsızın eve çatıdan girişi ve kapıdan çıkışı yan binanın güvenlik kamerasına takıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta Tahir K'ye ait tek katlı müstakil evden 38 bin lira çalındı. Tahir K'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Yakındaki başka bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin müstakil evin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Görüntülerden kimliği belirlendi
Ekipler görüntülerden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Serhat A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Damdan girdi kapıdan çıktı
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı yürüyerek müstakil evin bulunduğu sokağa geliyor ve ikametin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanıyor. Daha sonra eve giren şüpheli, bir süre sonra kapıdan çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Kocaeli'de facia! Duvara çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı...
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak
Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti
Ali Yerlikaya Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine teslim etti
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu konuştu: Özgür Özel doğruyu söylemiyor
Hadi Özışık: Bu zalimlikten kurtulmak için Çerçioğlu kaçtı
Hadi Özışık: Bu zalimlikten kurtulmak için Çerçioğlu kaçtı
Bakan Yerlikaya paylaştı! Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya paylaştı! Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Muğla'da panik! Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Muğla'da panik! Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da gündüz vakti kadının başına gelene bakın! Yolda yürürken bir anda...
İstanbul'da gündüz vakti kadının başına gelene bakın! Yolda yürürken bir anda...
Ufuk Bayraktar haraç videosu ortaya çıktı! Haraç istemiş indirim bile yapmış
Ufuk Bayraktar haraç videosu ortaya çıktı! Haraç istemiş indirim bile yapmış
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Gaziantep'te 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı...
Gaziantep'te 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı...
Pınar Altuğ'dan misilleme! Öyle bir video paylaştı ki...
Pınar Altuğ'dan misilleme! Öyle bir video paylaştı ki...