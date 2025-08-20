BIST 11.135
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı

Bolu’nun Mengen ilçesinde Kıyaslar köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterler, arazözler, itfaiye ve jandarma ekipleriyle birlikte çok sayıda personel ve gönüllü destek veriyor, Mengen-Devrek kara yolu ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Kıyaslar köyü D-750 kara yolu mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valilik koordinesinde bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına 5 helikopter, 20 arazöz, 8 itfaiye aracı, 7 yangın ilk müdahale aracı, 80 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 20 itfaiye personeli, 6 AFAD personeli, 92 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşların desteğiyle müdahale edildiği kaydedildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği ifade edildi.

