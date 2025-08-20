Halepçe'de orman yangını kontrol altına alındı! İki günlük genel yas ilan edildi...

Halepçe vilayetinde üç gündür devam eden yangında şimdiye kadar iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Bölge Sivil Savunma Müdürlüğü, hava koşullarının uygun olması halinde bugün yangını tamamen kontrol altına alabileceklerini açıkladı.

Halepçe vilayeti sınırlarında çıkan yangın üçüncü gününde devam ediyor. Bölge Sivil Savunma Müdürlüğü, hava koşullarına bağlı olarak bugün yangını kontrol altına alabileceklerini belirtti.

Halepçe Sivil Savunma Sözcüsü Zanyar Omer, bugün Rûdaw’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Devam eden yangın nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı.”

Yangının başladığı ilk gün olan 17 Ağustos’ta bir çevre aktivisti hayatını kaybetmiş, iki sivil savunma görevlisi dumandan etkilenmişti. Dün ise orman polisi olan bir başka kişi yaşamını yitirdi, aynı gün iki köylü de hafif yaralandı.

Zanyar Omer ayrıca şunları aktardı:

“Halepçe Valiliği, Süleymaniye’den bazı özel ekipmanların gönderilmesini talep etti. Ekipmanlar ulaştı ve şu an yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Eğer hava koşulları elverişli olursa, bugün yangını tamamen kontrol altına alacağız.”

Yangın, Halepçe’nin doğusundaki Kokoyî bölgesini etkisi altına almış durumda. Bölge, Çınare, Neycele ve Mordin köylerinin sınırlarını kapsıyor.

Halepçe Valisi’nden açıklama

Halepçe'nin doğusundaki Çinare, Neycele ve Mordin köylerini kapsayan dağlık arazide iki gündür süren yangına müdahale sırasında hayatını kaybedenlerden birinin gönüllü çevre koruyucusu Ari Muhtar, diğerinin ise Orman Polisi Muhammed Haydar olduğu açıklandı.

Halepçe Valisi Nuxşe Nasih, il sınırları içerisindeki Kokoyi bölgesinde iki gündür devam eden yangın felaketinde iki vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle il genelinde iki günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

Vali Nuxşe Nasih yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz, yürekleri yakan bir yangın felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Maalesef bu elim olayda, çevreyi ve toprağı korumak adına canlarını feda eden iki fedakar evladımız şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.