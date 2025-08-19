BIST 11.135
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük operasyon

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 510 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine yönelik 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 510 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 20 şüpheli tutuklandı. Yıldız, “İnsanlığın ve neslimizin düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

