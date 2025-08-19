Eski CHP Çankaya İlçe Başkanı canlı yayına bağlanıp Mustafa Balbay'ı yalanladı

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım görevden alındı. Gazeteci Mustafa Balbay, Yıldırım'ın görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada 'parti içinde bir siyasi işleyiş" dedi. Balbay'ın ardından yayına bağlayan Yıldırım "Kemal Bey ile yol yürüdüğüm için görevden alındım." diyerek Balbay'ı yalanladı.

Gazeteci Sinan Burhan tv100'de katıldığı yayında "Geçtiğimiz günlerde Çankaya ilçe başkanı da görevden alındı. Ankara'da Çankaya CHP'nin en önemli kalesidir." açıklaması yaptı.

"O yüzden görevden alınmadı"

Gazeteci Mustafa Balbay, Burhan'a cevap verdi "CHP'yi bölemeyeceksiniz." dedi. Balbay "Kemal Bey'i destekledi diye mi alındı? Hayır bende baktım. O yüzden alınmadı. Parti içinde bir işleyiş. Sizin dediğiniz yüzünden alınmadı." ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey ile yol yürüdüğüm için görevden alındım"

Görevden alınan Fahri Yıldırım yayına bağlandı ve Balbay'ı yalanladı. Yıldırım "Başka nedenle alındı görevden deniliyor. Nedeni siyasi olarak görevden alındım. Ben Kemal Bey'in 5 Kasım seçimlerinde yanında durdum asla yanından ayrılmadım. Kemal Bey ile yol yürüdüğüm için görevden alındım." dedi.