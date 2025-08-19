Ferrari ile test sürüşünde kaza yaptı 3 milyon liralık hasar oluştu

Büyükçekmece'de müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Ferrari ile kaza yapan usta Ekol TV'ye konuştu! Usta Hakan Yılmaz: Şikayeti anlamak için test sürüşüne çıktık. Ufak bir gaza dokunmayla araç hakimiyeti kayboldu. Aracın daha önceden kazası varmış, 3 milyonluk bir hasar mevcut. Müşteriyi mağdur etmemek için 15 milyonu vereceğiz."