BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
GÜNCEL

Ferrari ile test sürüşünde kaza yaptı 3 milyon liralık hasar oluştu

Büyükçekmece'de müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Ferrari ile kaza yapan usta Ekol TV'ye konuştu! Usta Hakan Yılmaz: Şikayeti anlamak için test sürüşüne çıktık. Ufak bir gaza dokunmayla araç hakimiyeti kayboldu. Aracın daha önceden kazası varmış, 3 milyonluk bir hasar mevcut. Müşteriyi mağdur etmemek için 15 milyonu vereceğiz."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TBMM önünde araç yangını provokasyonu
TBMM önünde araç yangını provokasyonu
Özlem Gürses'ten CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki: Şoktan şoka girdim
Özlem Gürses'ten CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki: Şoktan şoka girdim
Özgür Özel'den 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Özgür Özel'den 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
CHP, Aydın eylemine şehir dışından partili getirdi
CHP, Aydın eylemine şehir dışından partili getirdi
Hatay'da motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı, 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Hatay'da motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı, 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazası kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazası kamerada
İlber Ortaylı Uygur Türkleri yok olacak! Çinliler yamyam adamların şakası yok
İlber Ortaylı Uygur Türkleri yok olacak! Çinliler yamyam adamların şakası yok
Güngören’de Yarısı Bizden dönüşümü! Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil
Güngören’de Yarısı Bizden dönüşümü! Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil
Robotik cerrahi ile ürolojide yeni çağ
Robotik cerrahi ile ürolojide yeni çağ
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın