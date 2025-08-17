Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum-Tortum kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cengiz A'nın kullandığı 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Cengiz A. ile aynı araçtaki Kadriye B, Abdurrahman A. ve Abdulkadir A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer aracın sürücüsü ile beraberindeki Muhammed Anıl, Gonca ve Ada Selin Keskin de yaralandı.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.