Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan Eski Partisine Sert Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ile CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun kendisi hakkındaki iddialarına sert sözlerle yanıt verdi.

Siyasetin geldiği noktayı eleştirerek sözlerine başlayan Yılmaz, “Dün yine bir karalama kampanyası ve iftiralara şahitlik ettik. Biz isteriz ki siyaset yapıcı bir şekilde yapılsın. Bir milletvekilinden iftira ve hakaret değil, yapıcı siyaset bekliyoruz. Söylediği şeylerin hiçbiri doğru değil” dedi.

