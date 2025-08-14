Zafer Şahin’den Murat Kurum’un köy ziyareti paylaşımı

Gazeteci Zafer Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Balıkesir’in deprem yaşayan Kertil Köyü’ndeki ziyaretinden bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülere “Anadolu insanı mütevazıdır, samimidir, devletine bağlıdır. Burası depremi yaşayan Balıkesir’in Kertil Köyü. Yüzler gülüyor, çünkü herkes şunu biliyor: Devlet var.” notunu düşen Şahin, köy halkının memnuniyetini ve devletin sahadaki varlığını vurguladı.