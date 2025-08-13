BIST 10.950
YEREL

Döner ustası müşterinin hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Elazığ'da bir lokantada çalışan döner ustasının, boğazına ekmek parçası takılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahvecioğlu Bulvarı'ndaki bir işletmede yemek yiyen kişi, nefes alamamaya başladı.

İşletmenin döner ustası Ahmet Yurdagül, boğazına yiyecek kaçtığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.

Yurdagül, müdahalesiyle müşterisinin boğazındaki ekmek parçasının çıkmasını sağladı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yurdagül, AA muhabirine, müşteriye yardımcı olabildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Müşterinin nefes alamadığını ve boğazına bir şey takıldığını fark ettiğinde hemen Heimlich manevrasını uyguladığını anlatan Yurdagül, bunu daha önce katıldığı ilk yardım kursundan öğrendiğini söyledi.

Yurdagül, "Müşterimiz rahatladıktan sonra kendisini iş yerimizden uğurladık. Lokantacıyız, bu her zaman başımıza gelebilecek bir iş, onun için de tüm diğer lokantacı arkadaşlarımızın ve ustalarımızın ilk yardım tekniklerini öğrenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

