Şener Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklamaları sosyal medyada TT oldu

Büyük İstanbul depremi korkusuyla yılllardır diken üstünde bekleyen İstanbulluları rahatlatan deprem bilimci Şener Üşümezsoy'un CNN Türk'teki açıklamaları soyal medyada TT oldu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un osalı İstanbul depremiyle ilgili açıklamaları gündem oldu.

CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, adalar önünden geçtiği söylenen fayın hiç olmadığını, kumburgaz açıklarındaki aktif fayın da geçtimiz nisan ayındaki depremde kırıldığını açıkladı.

Diğer aktif fayın körgez hattı boyunca ilerlediğini ve Yalova açıklarından aşağıya doğru indiğini belirten Üşümezsoy, "İstanbul'da bütün faylar kırıldı. İstanbul’da kırılacak fay yok. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında hiçbir artçı yaşanmadı. Kırık yok orada." dedi.

Büyük İstanbul depremi beklentilerini boşa çıkaran Üşümezsoy'un açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu, X platformunda TT oldu.

