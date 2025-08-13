BIST 10.963
Bodrum'da yazlık evde 2 genç başlarından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişi, evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yahşi Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir sitede oturan Berk Köse'ye ulaşamayan yakınları yaşadığı eve gitti.

Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Ezgi El'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Köse ve El'in tabancayla başından vurularak öldüğü belirlendi.

Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

