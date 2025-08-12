BIST 10.983
YEREL

Şanlıurfa'da termometreler kırmızıya döndü! Sıcaklık 53 dereceye çıktı

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, termometreler 53 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

SICAKLIK YÜKSELDİ

Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.
Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.

KENTTE SAKİNLİK YAŞANIYOR

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.
Vatandaşlardan Adil İpeksever havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Eyüp Saygan da İzmir'den geldiğini ve Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti.

