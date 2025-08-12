Sokak röportajında istediği cevabı alamayınca zorbalık yaptı

Sokak röportajı yapan bir şahsın, istediği cevapları alamayınca zorbalık yapması sosyal medyada tepki çekti.

Röportaj yaptığı vatandaşın ekonomiden memnun olmasını hazmedemeyen şahıs, çirkin tavırlarıyla sözlü saldırıya geçti.

Bir vatandaş, kendisine uzatılan mikrofonu kabul etmeyip geri itince de sözde muhabir “saldırı” iddiasında bulundu. Olayın “fiziksel müdahale” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren vatandaş, bunun yalnızca mikrofonu reddetmek olduğunu savundu.

Sokak röportajı adı altında halkı provoke eden kişilere her kesimden tepkiler yükselirken, “Bu provokatif yaklaşımlara ne zaman dur denilecek?” sorusu öne çıktı.