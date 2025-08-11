Levent Gültekin'den Diyanet'in hutbesini eleştirenlere tepki: İşi deliliğe vurdular

Yazar Levent Gültekin, Diyanet'in örtünmeyle ilgili hutbesini eleştiren muhalifleri anlayamadığını belirterek, "Diyanet ne anlatabilir Cami'de? Ayet anlatacak. Ayet diyor ki kadınlara örtünün. Diyanet'in görevi dini vaaz etmek, senin de en temel özgürlük hakkın ona inanıp inanmamak" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler bazı kesimlerin sert tepkisine neden oldu.

Yazar Levent Gültekin ise bu kesimlerin eleştirisini değerlendirdi. Kendisine ait Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Gültekin, "Bazı muhalif arkadaşları gerçekten anlamıyorum, işi deliliğe vurdular. Diyanet ne anlatabilir Cami'de? Ayet anlatacak. Ayet diyor ki kadınlara örtünün. Diyanet'in görevi dini vaaz etmek, senin de en temel özgürlük hakkın ona inanıp inanmamak Kaldı ki Diyanet sana demiyor ki, camiye giden vatandaşa söylüyor İnanan adama kendi dininin vaazını veriyor." dedi.