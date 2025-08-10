BIST 10.973
6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depreminin en çarpıcı videosu! Baba tekrar geliyor

BALIKESİR depremi herkesin yüreğine ağzına getirdi. İstanbul ve İzmir'e kadar geniş bir bölgede hissedilen orta büyüklükteki deprem anı kameralara yansıdı. Bir kişi deprem anını kayda alırken panik halinde 'baba tekrar geliyor' diye bağırıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. Depreme evinde, iş yerinde ya da markette yakalananlar oldu. Deprem anının en çarpıcı görüntüleri de kameralara yansıdı. 

Baba tekrar geliyor
Bir kişi evinde depreme yakalandı. O anı kayda alan kişi panikle 'baba tekrar geliyor' derken evin salonunun depremle birlikte altüst olmuş hali dikkat çekti. 

Sındırgı'da yıkılan binada 6 kişi vardı! En alt katı eczaneydi Sındırgı'dan gelen yıkım görüntüsü! Depremden hemen sonrası toz duman Balıkesir depremi İstanbul'dan İzmir'e her yeri salladı AFAD 6.1 büyüklüğünde açıkladı
