BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
YEREL

İzmirliler tepkili! Patlayan su borusu neden onarılmadı?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Cennetçeşme Mahallesi 3954 Sokak'ta su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.

BOŞA AKMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇILDIRDI

Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.

Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim." dedi.

Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İHBARDA BULUNDULAR 

Mahalle sakini Tuğçe Kalender de kendisinin İZSU'ya ihbarda bulunduğunu, ancak dönüş alamadığını ifade ederek, "Nasıl kuraklık yaşamayalım? Yetkililer lütfen buraya gelsin ve müdahale etsin, kuraklık da yaşamayalım." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor
Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor
Minibüs şoförü kimseye aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi...
Minibüs şoförü kimseye aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi...
Çanakkale orman yangında ölüm kapanı oluştu : Eyvah bırak kaç kaç!
Çanakkale orman yangında ölüm kapanı oluştu : Eyvah bırak kaç kaç!
Spiker Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı!
Spiker Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı!
Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama
Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama
Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi
Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi
Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı
Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı
Donald Trump 12 Ağustos 2025 tarihinde ölecek mi? The Simpson dizisinin videosu
Donald Trump 12 Ağustos 2025 tarihinde ölecek mi? The Simpson dizisinin videosu
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir
Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir
Beykoz'da İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
Beykoz'da İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı