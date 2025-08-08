Donald Trump 12 Ağustos 2025 tarihinde ölecek mi? The Simpson dizisinin videosu

Donald Trump’ın ölüm tarihini gösterdiği öne sürülen Simpsons videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dikkat çeken sahne kısa sürede gündeme otururken gözler 12 Ağustos 2025 tarihine çevrildi. Zira iddiaya göre Simpsons dizisinde Trump'ın öldüğünü haber veren gazetedeki tarih o güne ait.

Videonun en çarpıcı detayı, gazete manşetinde yer alan “Çok güçlü bir isim susturulacak” ifadesi ve üst kısımda küçük puntolarla yazılmış “12 Ağustos 2025” tarihi. Manşetin altında ise “Trump ölü bulundu” cümlesi dikkat çekti.

Sosyal medyada tarihin yaklaşması ile birlikte yeniden viral olan video, yapay zeka ürünü mü yoksa gerçekten Simpson dizisinden bir bölüm mü?

Peki bu video gerçek mi?

The Simpsons dizisinin yapımcılarından Matt Selman, geçmişte benzer "kehanet" videolarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu tarz sahnelerin genellikle yapay zekâ ya da dijital montaj yoluyla hazırlandığını ve orijinal bölümlerde böyle sahnelerin bulunmadığını net şekilde belirtmişti.

Gündeme oturan son görüntünün de dizinin herhangi bir bölümüne ait olmadığı, sahte olduğu düşünülüyor.

Buna rağmen sosyal medya kullanıcıları iddiaları tartışmaya devam ediyor. The Simpsons’ın 2000 yılında Trump’ın başkanlığını öngören “Bart to the Future” bölümü gibi isabetli tahminleri, bu tür kurguların inandırıcılığını artırıyor.