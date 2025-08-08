Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir

Doğuştan Hipospadias (peygamber sünneti) rahatsızlığı olan 8 yaşındaki Erdem’in yıllardır süren idrar kaçırma ve işeme problemleri, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde yapılan müdahaleyle sona erdi. Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sılay, “Görünmeyen bir perde, mesane çıkışını kapatmıştı. Erdem şu anda sağlıklı şekilde idrarını yapabiliyor” dedi.

8 yaşındaki Erdem'in ailesi için sıradan bir “gelişim süreci” olarak görülen gece altını ıslatma ve tuvalet sorunu, aslında yıllardır gizlenen ciddi bir sağlık probleminin habercisiydi. Artan şikayetler üzerine Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ne başvuran aile, yapılan tetkikler sonucunda Erdem'in idrar kesesinde işlev bozukluğu olduğunu öğrendi. Durumu değerlendiren Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sılay, aileleri “Bu durum kesinlikle sadece bir alışkanlık ya da büyüme sürecinin parçası olarak görülmemeli. Erken teşhisle çocuklar hem fiziksel hem de psikolojik olarak korunur” sözleriyle uyardı.

“AĞRI KESİCİ BİLE KULLANMADIK”

Anne Dilekşen Filiz Tek, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Erdem 1 yaşında hipospadiasameliyatı oldu, süreç güzel ilerlemişti ama sonrasında idrar deliğinde darlık gelişti. Uzun süren işeme sorunları ve gece alt ıslatmaları vardı. Selçuk hocamız ameliyat sırasında sistoskopiyle Erdem’e Puv hastalığı teşhisi koydu. Kapalı yöntemle hem bu Puv alındı, hem penisteki eğrilik düzeltildi hem de sünnet yapıldı. Üstelik ağrı kesici bile kullanmadık. Gerçekten çok başarılı bir süreçti.”

“İLERİ YAŞTAKİ PROSTAT HASTALARINA BENZİYORDU”

Hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sılay, “Erdem’in durumu oldukça özeldi. Aslında 8 yaşında ama mesanesi ileri yaştaki prostat hastalarındaki gibi yıpranmıştı. Sistoskopiyle Puvhastalığını gördük, lazerle müdahale ettik” dedi. Prof. Dr. Sılay, çocuğun yaşadığı sıkıntıların zamanla mesaneye zarar verdiğini vurgulayarak, “İdrarını tam boşaltamıyordu, akım hızı düşüktü, geceleri kaçırıyordu. Müdahale sonrası pelvik taban egzersizleriyle destek verdik. Bu, ilaçsız ve ameliyatsız bir yöntem. Fizik tedavi ekibimiz eşliğinde 10 seansta büyük başarı sağladık” ifadelerini kullandı.

KAS EĞİTİMİYLE YENİDEN TUVALET ALIŞKANLIĞI

Pelvik taban rehabilitasyonunun çocuklarda işeme bozuklukları için etkili bir çözüm sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Sılay, “Erdem’e mesanesini nasıl kontrol edeceğini, hangi kasları nasıl kullanacağını öğrettik. Şimdi hem daha kısa sürede işiyor hem de gece idrar kaçırması sona erdi. İdrar akımı 4-5 kat arttı” dedi.

“SADECE ANATOMİK PROBLEMİ OLANLAR DEĞİL”

Prof. Dr. Sılay, bu yöntemin sadece Erdem gibi anatomik problemi olan çocuklara değil, tuvalet alışkanlığında sorun yaşayan her çocuk için umut olduğunu vurguladı:

“İdrar kaçıran, sık idrara giden, tuvalette uzun süre kalan ya da kabızlık problemi yaşayan çocuklarda da pelvik taban rehabilitasyonu oldukça etkili. Bu yöntemi Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde uzman fizyoterapistler eşliğinde başarıyla uyguluyoruz.”