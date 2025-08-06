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Diyanete kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde kısa ve şeffaf kıyafetler için kullanılan “giyinik çıplaklık” ifadesi tartışma yaratırken, feminist yazar Berrin Sönmez başörtüsünü çıkarma kararı aldığını açıkladı. Sönmez, ilk kez başı açık şekilde bir yayına katılarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Diyanet'in son hutbesine gelen tepkiler kamuoyunun gündeminde geniş yer edindi..

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler sonrası feminist yazar Berrin Sönmez'den beklenmedik bir tepki geldi.

Başörtüsünü çıkarma kararı aldığını belirten Berrin Sönmez, ilk kez başı açık bir şekilde canlı yayına çıktı.

"HENÜZ SOKAĞA ÇIKMADIM, AYAĞIMI KİLİTLEYEN BİR ŞEY OLDU"

Medyascope'ta Göksel Göksu'nun konuğu olan Sönmez,  "Başörtünüzü çıkarttıktan sonra sokağa çıktığınızda hissettiğiniz ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İtiraf edeyim, henüz sokağa çıkamadım. Ben aslında çoğunlukla evde olan bir insanım, çok sık dışarı çıkan bir insan değilim. Toplantılar, görüşmeler olduğunda çıkarım.

Burada ayağımı kilitleyen bir şey oldu, dur bakalım biraz daha dedim.

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